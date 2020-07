Rhevak gaat toch door

RHEDEN – Het zag er lang naar uit dat kindervakantieweek Rhevak in Rheden dit jaar niet door zou kunnen gaan. Nu de regels wat zijn versoepeld, heeft de organisatie zich echter ingespannen om tóch een Rhevak-week te kunnen organiseren. De bekendmaking op Facebook, op woensdag 1 juli, kreeg veel enthousiaste reacties.

De week ziet er weliswaar allemaal wat anders uit dan normaal, maar van maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus zijn kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud uit Rheden en De Steeg welkom op het veld bij de Kanovijver in Rheden. De markt op woensdagmiddag en het vuur op vrijdag gaan niet door. Ook komt er dit jaar geen kabelbaan. Ouders en anderen ouder dan 13 jaar mogen het terrein niet op. De vrijwilligers houden 1,5 meter afstand. Maar binnen deze regels kunnen de kinderen lekker komen spelen en hutten bouwen. Kaartjes worden vanaf zaterdag 4 juli, 10.00 uur verkocht via rhevak2020.kooptickets.shop.