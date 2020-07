RhederArt slaat seizoen over

DIEREN – RhederArt gaat komend seizoen geen voorstellingen programmeren in Schouwburg Theothorne in Dieren. Dat maakt de theaterorganisatie via haar website bekend. Het is RhederArt niet gelukt een ‘aanvaardbare overeenkomst’ te sluiten met de nieuwe exploitant van Theothorne, Claudia Reusink. De organisatie schrijft op haar site geen garantie te krijgen het hele seizoen over de theaterzaal te kunnen beschikken. Ook vindt RhederArt de gevraagde zaalhuur te hoog. Dit zou zorgen voor een te hoge entreeprijs voor bezoekers.