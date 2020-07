Rheden wil meer financiële ruimte voor gemeenten van Den Haag

RHEDEN – Wethouder Dorus Klomberg van de gemeente Rhden riep onlangs de minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op om samen met gemeenten en VNG op zoek te gaan naar structurele oplossingen die leiden tot een verbetering van de financiële situatie van gemeenten. Net als vrijwel alle gemeenten in Nederland, heeft ook de gemeente Rheden de afgelopen jaren te maken gekregen met (forse) bezuinigingen en aanspraak moeten doen op reserves.

In de raadsvergadering van 30 juni dienden D66, PvdA en Groep Pieper-Rook Burgerbelangen een motie in om zich aan te sluiten bij de oproep van Klomberg. Ook willen zij minister Ollongren oproepen om over de problematiek zorgvuldig in gesprek te gaan met de Tweede Kamer, om de financiële situatie van de gemeenten niet nog verder te laten verslechteren vragen zij geen verantwoordelijkheden meer over te hevelen naar gemeenten met een korting, de opschalingskorting af te schaffen en dat de kosten die gemeenten hebben gemaakt met betrekking tot de coronacrisis zoveel mogelijk vergoed worden vanuit het Rijk. De motie werd unaniem aangenomen door de raad.