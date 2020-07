Rheden aan de slag met verouderd gemeentehuis

DE STEEG – Het gemeentehuis van Rheden is ernstig verouderd en in slechte staat. Momenteel doet de gemeente onderzoek naar de opties: een renovatie of misschien nieuwbouw op de huidige of een nieuwe locatie.

De gemeente maakte haar plannen voor het verouderde gemeentehuis vorige week bekend in een advertentie in Regiobode. “Hoewel het een lastig moment is in deze coronatijd, moeten we dit nu toch aanpakken. De installaties zijn namelijk aan vervanging toe, het aanwezige asbest moet gesaneerd worden en in 2023 moet het gebouw minimaal beschikken over energielabel C (nu nog G) en in 2030 zelfs over label A”, schrijven burgemeester Carol van Eert en gemeentesecretaris Nadja Renkema – Holstein namens het college.

Deze zomer wordt gekeken hoe het gemeentehuis up-to-date kan worden gebracht. Daarbij worden verschillende oplossingen bekeken, zoals renovatie of sloop en nieuwbouw in De Steeg of nieuwbouw op een andere plek in de gemeente. Een zo efficiënt en compact mogelijk kantoor in één van de dorpen zou een optie kunnen zijn. Het college ziet het proces als een kans om ‘de dienstverlening aan inwoners waar nodig te verbeteren’.

De mogelijkheden worden momenteel onderzocht. In september worden de uitkomsten van de onderzoeken besproken in de gemeenteraad. Daarbij wordt met name gekeken naar de kosten en bereikbaarheid van het gemeentehuis voor inwoners. Het is de bedoeling dat de raad in oktober een besluit neemt.

Als eenmaal voor een oplossing is gekozen, volgt aanbesteding van het ontwerp en de (ver)bouw. Aansluitend moeten de procedures voor een omgevingvergunning en mogelijk een bestemmmingsplanwijziging worden doorlopen. Als alles volgens plan verloopt, zal het vernieuwde of nieuwe gemeentehuis in het eerste kwartaal van 2023 haar deuren openen, verwacht het college.