Retrospectief: Herberg De Zweep, Klarenbeek

In deze regio komt van oudsher een aantal oude herbergen voor. Op kruispunten van oude wegen vestigde meestal iemand die er wel brood in zag zo’n herberg. In Loenen is dat hotel Den Eikenboom en De Smittenberg in Beekberen. Ook in Klarenbeek was zo’n 250 jaar geleden al een herberg op de hoek Klarenbeekseweg/Woudweg. Vaak heeft dit gebouw gediend als rechtszaal. Dit deel van het dorp heette vroeger geen Klarenbeek maar Oosterhuizen. Thans wordt het gebied tot het Apeldoornsch Kanaal tot het dorpsgebied van Klarenbeek gerekend.

Jan Jacobsen is de laatste kastelein geweest. In 1935 besloot hij de tapkraan voorgoed te sluiten. De Zweep was een gezellig oud bruin café waar de Klarenbekers graag hun drankje gingen halen en drinken. Jan Jacobsen kwam in 1908 met echtgenote Hanna uit Oosterhuizen om het café voort te zetten. Balster had voordien het het beroep van kastelein uitgeoefend. Balster vertrok naar een nieuwe zaak die hij wat dichter bij het dorp bouwde aan de Klarenbeekseweg. Hij noemde dit ‘De Nieuwe Zweep’. Later werd dit voortgezet door de enkele generaties Weijn en nadien weer verkocht. Het heet nu De Klaarbeek.

De Zweep is lange tijd café geweest voor de koetsiers die op hun lange tocht van Deventer naar Arnhem of Apeldoorn even op verhaal wilden komen. Buiten was een drinkbak voor de paarden die hier hun dorst konden lessen. De zwepen werden in een rek geplaatst voor het café. Het vermoeden bestaat dat het café hieraan haar naam heeft ontleend.

Jacobsen was landbouwer en deed het café erbij. Van de verkoop van koffie, bier en likeur kon hij niet leven. Sterke drank mocht hij eigenlijk niet schenken, maar hij deed het toch clandestien. In de achterkamer van De Zweep heeft menigeen stiekem een citroentje of jonge of ouwe klare gedronken. Het citroentje maakte Jacobsen zelf.

Na de sluiting in 1935 besloot Jacobsen om er woonruimte van te maken. Zoon Willem Jacobsen die huwde met Johanna Kruitbosch was druk met de kolenhandel waar zijn vader in 1920 al mee was begonnen.

Vaak werd het huis verbouwd. De ruimte waarin voorheen het café was gevestigd noemden de kinderen van Jacobsen altijd ‘het verlof’.