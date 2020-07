Reeënbronst op landgoed Leusveld

HALL – De reeënbronst staat centraal tijdens de Natuurmonumenten-excursie over landgoed Leusveld in Hall, die op maandag 27 juli wordt gehouden. Een boswachter neemt de groep mee op een wandeling tussen graslanden en grillige houtwallen, op zoek naar reeën. Onderweg vertelt hij boeiende verhalen over de reeën die op dit landgoed leven. Het zijn schuwe dieren die tegen de avond langs de bosrand grazen. Tijdens de bronst zijn de bokken door het dolle heen. Onder invloed van hun hormonen rennen ze wild in het rond, achter de vrouwtjes aan. Ondertussen zijn de vrouwtjes aan het fiepen om de mannen te verleiden. Er is geen garantie dat de dieren zich laten zien, maar de boswachter weet wel de beste plekken.

De wandeling duurt van 20.00 tot 22.00 uur en is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar en ouder. De start is vanaf parkeerplaats Leusveld aan de Rhienderensestraat in Hall. De hond mag niet mee. Een verrekijker is aan te raden, evenals een zaklamp voor de terugweg. Deelnemers kunnen het best stevige schoenen en donkere kleding aantrekken. Vooraf reserveren is verplicht, dit kan via www.nm.nl/bronst-leusveld.