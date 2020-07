Recycleplein Doesburg heet inwoners van Rheden welkom

DOESBURG – Inwoners van de gemeente Rheden kunnen sinds 1 juli gebruikmaken van het Recycleplein in Doesburg voor het wegbrengen van grof huishoudelijk afval. Wethouder Dorus Klomberg van Rheden ontving van wethouder Birgit van Veldhuizen van Doesburg een nieuwe afvalpas.

De gemeenten Rheden en Doesburg werken samen met Circulis-Berkel om dit Recycleplein te kunnen gebruiken. Dit betekent dat de kosten worden gedeeld en dat de openingstijden worden verruimd om iedereen ruim de kans te geven om afval te brengen. Wethouder Dorus Klomberg: “Het is mooi dat we deze samenwerking met gemeente Doesburg en Circulus-Berkel gestart zijn en ik vertrouw op een goede dienstverlening aan de Rhedense inwoners.” Ook Wethouder Birgit van Veldhuizen is tevreden: “Het is fijn dat we samen optimaal gebruik maken van voorzieningen.“

Op het plein scheiden bezoekers wat zij brengen zoveel mogelijk in aparte containers, zodat recycling mogelijk is. Het plein bestaat uit een gratis en een betaald deel, beide met een aparte ingang. Met de afval- of milieupas krijgen bezoekers toegang. Op het gratis deel kan onder meer frituurvet, glas, hard kunststof, klein chemisch afval, papier en karton, piepschuim en pmd gebracht worden.

Op het betaalde deel kan bijvoorbeeld grof huishoudelijk afval, hout en bouw- en sloopafval gebracht worden. Hiervoor rijden bezoekers bij aankomst en vertrek over een weegbrug. Zo wordt de hoeveelheid afval die gebracht wordt precies gewogen en vervolgens afgerekend met pin.

Het Recycleplein is gevestigd aan de Parallelweg Den Helder 4 in Doesburg. Inwoners van Rheden en Doesburg zijn welkom op dinsdag en woensdag van 12.00 tot 17.00 uur, op donderdag en vrijdag van 12.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Foto: Yke Ruessink

www.rheden.nl/afval

www.circulus-berkel.nl