Provincie pakt coördinatie plan Eerbeek op

EERBEEK – De provincie Gelderland neemt de besluitvorming rondom een nieuw bestemmingsplan voor papierfabriek Mayr-Melnhof in Eerbeek over. Door het toepassen van de coördinatieregeling door de provincie kan besluitvorming efficiënt en doelmatig plaatsvinden, besloot Gedeputeerde Staten.

Er wordt in Brummen al jaren gewerkt aan de herinrichting van het centrum van het dorp, maar met name de ruimte rondom de papierfabriek zorgt voor hoofdbrekens. Hier moet rekening worden gehouden met geluid- en geurzones, wat invloed heeft op mogelijkheden voor bijvoorbeeld woningbouw in de nabijheid.

Het bestemmingsplan dat de gemeente opstelde, werd in september vorig jaar door omwonenden met succes bevochten bij de Raad van State. Om het proces nu vlot te trekken, neemt de provincie de coördinatie over. Het gaat om het provinciale inpassingsplan dat wordt voorbereid voor het perceel van Mayr-Melnhof, dat deel uitmaakt van het project Eerbeek-Loenen 2030. Dit samenwerkingsverband heeft ten doel de leefbaarheid in de dorpen te vergroten en de (papier)industrie te behouden.