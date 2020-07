PlusBus Rheden/Rozendaal rijdt weer

RHEDEN / ROZENDAAL – Met ingang van maandag 13 juli gaat de PlusBus Rheden/Rozendaal zijn diensten weer uitbreiden. De ritten waren al hervat sinds 15 juni, maar wel met beperkingen. Deze beperkingen worden nu opgeheven en dat betekent dat er, zoals gebruikelijk, weer ritten kunnen worden besteld. Ook rolstoelritten zijn weer mogelijk.

Het is nog wel zo dat er voorlopig alleen met de bussen wordt gereden om de afstand te kunnen waarborgen. Van de passagiers wordt verwacht dat zij een mondkapje bij zich hebben en dit dragen tijdens het in- en uitstappen. De ritten kunnen zoals gebruikelijk, tot uiterlijk één dag van tevoren, via het formulier op de website worden aangevraagd of via tel. 026-3707071, van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 uur en 11.30 uur.