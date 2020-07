Parkeerverbod ‘blauwe laantje’ landgoed Biljoen

VELP – Er mag niet langer worden geparkeerd op het ‘blauwe laantje’ in Velp, de verbindingsweg tussen landgoed Biljoen en buitenplaats Beekhuizen. Geldersch Landschap & Kasteelen stelt een parkeerverbod in om de historische laan te beschermen. Deze weg dateert al uit de tijd van de aanleg van het landgoed en behoort tot het Rijksmonument landgoed Biljoen.

De oude beukenlaan verslechtert. De wortels van de beukenbomen hebben veel te lijden van geparkeerde auto’s. Om de beuken te sparen, is het parkeerverbod ingesteld en een slagboom geplaatst.

Mensen die op Beekhuizen willen gaan wandelen, kunnen volgens GLK het best parkeren aan de Beekhuizenseweg of in de bermen van begraafplaats Heiderust, bij de kruising Ossendaalselaan / Lentsesteeg.