Paarden voor de graanmaaier op ‘t Hungeling

EERBEEK – Zaterdag 18 juli was in hartje Eerbeek een stukje nostalgie te zien. Mannen van stalhouderij ‘t Kleine Blaar uit Hall waren actief op een klein stukje korenland van Bart Bello aan ‘t Hungeling. Bello wilde de rogge laten maaien omdat het door de droogte al overrijp was geworden.

De groep kwam met paarden en machines naar deze plek. Een persoon met een zogenaamde ‘zelfbinder’ maaide het koren. Een andere hulp zat op de machine om de bossen te sorteren. De machine bracht zelf een touwtje om de korenstengels. Ook werd met een andere machine gemaaid met een aflegger.

Bello kreeg veel hulp. Zo’n tien personen waren in touw om het graan van dit akkertje te maaien. De losse bossen moesten ook nog gebonden worden met een ‘wisje’ stro. Bij rogge horen twee banden en bij gerst, tarwe en haver één. Vroeger werd het binden vooral door de boerinnen en grote kinderen gedaan. De bossen werden op garven (schoven) gezet om verder te drogen.

Bello vond het een prachtig gezicht om de mannen met paarden aan het werk te zien. Voor de paarden was het allemaal wat onwennig om voor een graanmaaier te staan ,maar de menners hadden het allemaal goed in de hand en zonder trammelant werd al het graan geoogst.

Het stro gaat naar de kinderboerderij Kiboe in Eerbeek. Ook wordt het stro gebruikt voor het vlechten van mandjes en andere artikelen. Bello was tevreden over de opbrengst van de akker ondanks de droogte in de voorzomer. Het graan gaat straks na het dorsen naar de korenmolen om te dienen als zaairogge voor groenbemesting.

Foto: Marie Bello