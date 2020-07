Oud-Dierenaar publiceert autobiografische verhalenbundel

DIEREN / NIEUWLEUSEN – Schrijver Ron Semeijn heeft in zijn leven heel wat meegemaakt. Dat blijkt uit de autobiografische komische verhalen die hij bundelde in zijn boek Over Tante Ka, de Biggendrijver en Anderen.

Ron Semeijn is het synoniem voor auteur Ronald Leeuwerink, die een groot deel van zijn leven in Dieren woonde. In 1975 begon hij hier met zijn vrouw een administratie- en belastingadviesbureau en was hij regelmatig terug te vinden op de tennisbaan. Na 35 jaar vertrok hij naar Overijssel voor een woning in Nieuwleusen. Hier ging Leeuwerink ging het wat rustiger aan doen qua werk en kreeg hij tijd om een langlopend project op te pakken: het schrijven van zijn eigen verhalenbundel. Hij schreef komische verhalen, allemaal op ware gebeurtenissen gebaseerd, die zich vooral afspelen in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw. Zo komt ook de nazit op terras bij de tennisbaan nog uitgebreid aan de orde. De Amsterdamse roots van de schrijver zijn terug te vinden in de manier waarop de anekdotes zijn verwoord.

Het boek Over Tante Ka, de Biggendrijver en Anderen is zowel online als in de reguliere boekhandel te koop voor 14,95 euro onder ISBN 978 946 406 0096. Binnenkort verschijnt er ook een e-bookeditie.