Open tuinen in Brummen

BRUMMEN / TONDEN – Op zondag 2 augustus zijn de mooiste particuliere tuinen in Brummen en omgeving bezoeken. Drie tuinen in Brummen en Tonden openen hun poorten voor het publiek om tuinliefhebbers en natuurvrienden te ontvangen. In deze bijzondere tuinparadijzen kunnen bezoekers inspiratie opdoen en genieten van al het moois dat de natuur te bieden heeft. Er zijn die dag drie tuinen te bezoeken. De eerste tuin is Tuin aan ’t Leusveld, Rhienderensestraat 16, Brummen. Dit is een tuin van een hectare met een mooie zwemvijvers, bloeiende borders en een bloemenweide. De Brummense Overtuin, aan de Arnhemsestraat 39 in Brummen is ook te bezoeken. Dit is een parkachtige tuin met formele vormen, een prachtige vijver en een tuintempel. In het buitengebied van Tonden kan Tuin Farmhouse De Hoeve aan Haarweg 11 bezocht worden. De trotse eigenaren staan van 11.00 tot 17.00 klaar om bezoekers te ontvangen.