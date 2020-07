LAAG-SOEREN – Boulevard Magenta, School voor Ambacht & Kunst in Laag-Soeren, houdt woensdag 22 juli een open dag. Bezoekers krijgen een indruk van de schilderschool en het aanbod aan schilderlessen. De open dag begint om 14.00 uur. Boulevard Magenta is te vinden in ‘t Sprengenhus aan de Harderwijkerweg 23-25 in Laag-Soeren.

www.boulevardmagenta.nl