LOENEN – De boswachter van Natuurmonumenten neemt zaterdag 11 juli kinderen van 6 tot en met 12 jaar mee het bos in, op zoek naar diersporen. Dit zijn pootafdrukken, maar ook uilenballen, drollen, holletjes en dierenpaadjes. De activiteit start om 20.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Loenense waterval. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus vooraf een kaartje kopen is verplicht. Dit kan via www.nm.nl/oerrrspeuren-loenen. Kinderen kunnen alleen mee onder begeleiding, maar maximaal één volwassene per kind of groepje kinderen.