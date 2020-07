Oogstmarkt in De Steeg

DE STEEG – Vanaf zaterdag 4 juli wordt er in De Steeg elke week een oogstmarktje gehouden. Enthousiaste telers van groente en fruit bieden hun zelfverbouwde oogst aan tegen een redelijke prijs. Ook is er honing, jam en sap te koop. De markt is elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur op het Amaliaplein tegenover de kerk. Verkopers kunnen zich aanmelden bij Els Brandsen, tel. 06-43895088. Kopers wordt geadviseerd kleingeld mee te nemen.