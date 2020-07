Onze Droom Brummen pakt steeds meer activiteiten op

BRUMMEN – Ontmoeting Onze Droom in Brummen is sinds kort weer open. Er is volop geëxperimenteerd met de coronaregels en er zijn manieren gevonden om elkaar toch te kunnen treffen, ondanks diverse beperkingen. Er is een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd mogelijk, maar er staan weer diverse activiteiten op het programma.

Elke dinsdag- en donderdagochtend is Onze Droom van 10.00 tot 12.00 uur geopend voor een gezellig samenzijn, koffie drinken en handwerken. Bij mooi weer kan dit op het terras. Per donderdag 6 augustus wordt het samen eten weer hervat, tussen 12.30 en 14.00 uur wordt een lunch met soep geserveerd.

Het samen eten is in augustus voor een aantal vaste bezoekers. Vanaf september kan iedereen weer komen genieten van een warme maaltijd. Omdat er minder bezoekers tegelijk binnen kunnen zijn, is opgave hiervoor verplicht. Informatie hierover volgt eind augustus.

De kledingbank is iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur open. Op 19 augustus wordt er tijdens de openingstijden van de kledingbank bij mooi weer buiten een modeshow gehouden, waarbij kleding van de kledingbank wordt getoond.

Ook het Repair Café gaat weer van start. Elke vierde donderdagochtend staan de vrijwilligers tussen 10.00 en 12.00 uur weer klaar om elektrische apparaten te repareren en verstelwerk te doen.

Onze Droom is gevestigd in het pand aan de Meidoornlaan 18a. Enkele maanden geleden kwam het nieuws dat het pand is verkocht, maar Onze Droom mag voorlopig wel gebruik blijven maken van deze locatie. Zo lang het kan, gaan de vrijwilligers op deze plek enthousiast door met hun plannen en activiteiten. Ondertussen wordt natuurlijk gezocht naar een nieuwe plek.

Tijdens de sluiting van de afgelopen maanden is er in kleine groepjes gewerkt aan de tuin. Er zijn veel tegels uitgehaald om een aantal stukken geschikt te maken voor groente, fruit en kruiden en een bloementuin. Er zijn al aardbeien, radijsjes, bieten en courgettes geoogst. De rest van het plein is veranderd in een aangename verblijfsruimte met tuinmeubilair, waar het goed toeven is.

www.onzedroombrummen.nl