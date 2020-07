REGIO – Donderdag 30 juli is er tussen 10.00 en 11.30 uur weer een online Walk&Talk voor werkzoekenden. Deze digitale bijeenkomst wordt, op initiatief van de bibliotheek, verzorgd door Debbie Heijne van De Levende Sollicitatiegids. Zij geeft de deelnemers verfrissende ideeën om kansen te ontdekken in de snel veranderende arbeidsmarkt. Dit keer besteedt zij extra aandacht aan het maken van een goede eerste indruk, ook online. Deelname is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juli via www.bibliotheekwestachterhoek.nl. Wie zich inschrijft ontvangt een dag voor de bijeenkomst de aanmeldgegevens via e-mail.