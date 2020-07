Onderzoek bevestigt: oefeningen in het water hebben meer effect

RHEDEN – Onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen concluderen na onderzoek dat hydrotherapie – oefeningen in het water – kan zorgen voor een verbetering van het fysiek functioneren. Deze conclusie onderbouwt de visie van de gemeente Rheden dat zwemwater een belangrijke rol kan spelen bij gezondheid, fitheid en herstel. In het nieuwe Biljoenbad in Velp komt een doelgroepenbad, dat gebruikt kan worden voor hydrotherapie.

Het nieuwe zwembad in Velp wordt deels bekostigd uit Wmo-gelden, omdat de gemeente ervan overtuigd is van de gezondheidsvoordelen van zwembaden. Hiervoor heeft de gemeente in 2018 de landelijke Innovatieprijs Zwembaden gekregen.

Onlangs is door Yvonne Hartman en Mark van Eck van de afdeling Fysiologie van het Radboudumc onderzocht wat de effectiviteit van therapie in het water is bij onder meer reumatoïde artritis en artrose. Op vrijdag 26 juni werd het onderzoek gepresenteerd aan de gemeente en een aantal partners op dit gebied. De resultaten bevestigen de vernieuwende visie van de gemeente Rheden.

Wethouder Gea Hofstede van Wmo en gezondheid: “Vanuit vele kanten kregen wij destijds de vraag of het mogelijk was om een bad te realiseren dat geschikt is voor therapeutische of revalidatiedoeleinden. Omdat wij geloven in het belang van water bij behandelingen van bijvoorbeeld reuma, hebben we er bewust voor gekozen aan deze wens te voldoen.”

Behandeling van reumatoïde artritis bestaat onder andere uit lichamelijke beweging. Oefeningen verbeteren fysieke functie, pijn en spierkracht, maar zorgen ook voor belasting van de gewrichten en/of spieren. Door de oefeningen uit te voeren in het water, zorgen de de drijvende en thermodynamische eigenschappen van water voor een comfortabelere omgeving waarin patiënten kunnen trainen.

In dit onderzoek is de effectiviteit van hydrotherapie geëvalueerd op basis van metingen van het fysiek functioneren. In totaal zijn 48 studies onderzocht, waarin bij patiënten metingen zijn gedaan op het gebied van spierkracht, loopafstand en beweeglijkheid van de gewrichten. Voor een aparte analyse werden ook studies die keken naar de kosteneffectiviteit meegenomen, maar hiervoor bleek te weinig data beschikbaar. Hiervoor is meer onderzoek nodig in de Nederlandse context.

Over het algemeen verbetert het volgen van hydrotherapie het fysiek functioneren, zoals een toename in de spierkracht of beweeglijkheid, concluderen de onderzoekers. In vergelijking met therapie ‘op het land’ zijn de effecten meestal vergelijkbaar of gunstiger. Yvonne Hartman, postdoc onderzoeker fysiologie aan het Radboudumc: “Naast dat we hebben gezien dat hydrotherapie voor een verbetering van het fysiek functioneren kan zorgen, kwam vaak in de onderzoeken naar voren dat deelnemers de hydrotherapie een erg leuke manier van bewegen vinden. Zo lagen de opkomstcijfers vaak hoger voor hydrotherapie dan voor oefeningen op het land. Dit is ook erg belangrijk bij het verder ontwikkelen van deze therapievorm.”

Wethouder Hofstede is blij met deze uitkomst: “Het is fijn dat onderzoek nu ook uitwijst dat hydrotherapie een belangrijk onderdeel kan zijn in de behandeling. Daarmee voelen wij ons gesterkt in de overtuiging dat dit zwembad er is om enerzijds lekker te sporten, te spelen en te leren zwemmen, maar daarnaast ook zeker om te werken aan je gezondheid, op wat voor manier dan ook!”

Hofstede verwacht dat veel behandelaars het doelgroepenbad onderdeel maken van hun behandelplannen. “Momenteel zijn er al gesprekken gaande met partners die het bad willen huren voor therapeutische doeleinden. Maar natuurlijk kunnen mensen deze wens zelf ook aangeven bij hun behandelaars, huisarts of gemeentelijke toegang. Ontdek de energie van water!”, aldus Hofstede.

Foto: Wethouders Gea Hofstede en Marc Budel (links) nemen in het in aanbouw zijnde Biljoenbad het onderzoek Hydrotherapie in ontvangst uit handen van onderzoekers Yvonne Hartman en Mark van Eck van het Radboudumc