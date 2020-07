Nieuwe interim bestuurder bij Atlant

BEEKBERGEN – Heleen Griffioen is op 8 juli gestart als interim bestuurder bij Atlant. Zij volgt Thijs Houtappels op die de afgelopen vijf jaar bestuurder van Atlant was en per 1 augustus 2020 begint als bestuurder bij Zonnehuisgroep Amstelland. Heleen gaat de functie van bestuurder op interim basis vervullen. In de tussentijd start de procedure voor de werving van een nieuwe vaste bestuurder. Atlant is blij dat Heleen deze tijdelijke functie wil vervullen en wenst haar veel succes.