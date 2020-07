Nieuwe expositie bij Galerie ’t Arthuus

LOENEN – Van 25 juli tot en met 27 september is in galerie ‘t Arthuus aan de Eerbeekseweg 13a in Loenen een nieuwe expositie te zien. Lilli Cohen toont bronzen beelden, geïnspireerd door de mens en zijn emoties. Jolanda van Hattum exposeert kleurrijke abstracte schilderijen en stenen beelden en Hans Janssen toont prachtige portretten en figuren in glas met keramiek. Ook de schilderijen en bronzen dansfiguren van Mieke Diekmann zijn in deze expositie te zien, aangevuld met ruimtelijk werk en sieraden van verschillende andere kunstenaars.

Deze expositie is elk weekend te zien op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur en daarbuiten op afspraak. ‘t Arrthuus doet zaterdag 25 en zondag 26 juli mee aan de Open Atelierroute ART in Brummen. Drie leden van dit collectief exposeren in Loenen: Trudy Dijkstra en An Campagne tonen schilderijen, Analies Martin keramiek. Om de anderhalve meter afstand te kunnen houden is er in het atelier een vaste looproute gerealiseerd.

www.arthuus.nl