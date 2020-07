Nieuw onderkomen voor Rhedense Pioniers

RHEDEN – De Rhedense Pioniers krijgen een nieuw onderkomen in de Zuidflank in Rheden. Afgelopen maandag zetten Berry Reijnen namens de Rhedense Pioniers en wethouder Ronald Haverkamp hun handtekening onder de huurovereenkomst voor de grond. De verwachting is dat er eind dit jaar gestart kan worden met de bouw.

Na 40 jaar moesten de Rhedense Pioniers in 2018 de Boschschuur, hun onderkomen naast het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, verlaten en vonden zij tijdelijk onderdak in de basisschool De Holtbanck. Vervolgens gingen de Rhedense Pioniers op zoek naar nieuwe huisvesting

Al snel bleek dat er in het dorp geen geschikt gebouw was. Dus was nieuwbouw nodig. In de ontwikkelingsplannen voor de Zuidflank van Rheden werd plaats gemaakt voor een totaal nieuw scoutinggebouw. De Rhedense Pioniers krijgen een perceel van 1.700 vierkante meter te huur aangeboden achter de natuurspeelplaats. De Rhedense pioniers gaan hier zelf een gebouw neerzetten. Ook Stichting Rhevak gaat gebruik maken van het pand. Het bestemmingsplan, dat de bouw mogelijk maakt, wordt naar verwachting in september in de gemeenteraad behandeld.

“We zijn superblij me dit duurzame gebouw op deze mooie plek in Rheden. Voor het eerst in bijna 75 jaar krijgen we nu een heel eigen gebouw voor onze bevers, welpen, scouts, explorers, pivo’s en jeugdleiding. Dit jaar bestaat de welpentak 100 jaar. Hoe mooi om dit te vieren met een nieuw gebouw”, aldus Berry Reijnen van de Rhedense pioniers.

Wethouder Ronald Haverkamp vindt het gebouw een toevoeging voor de Zuidflank “Het scoutinggebouw past perfect in de plannen die wij samen met inwoners bedacht hebben en nog aan het bedenken zijn voor de Zuidflank. Doordat de benedenverdieping grotendeels wordt ingepakt met grond en aflopende taluds, gaat het gebouw vanaf een afstand subtiel op in de omgeving. Een omgeving die uiteindelijk bedoeld is als park voor de Rhedenaren waar ook het Rhevakveld onderdeel van uitmaakt. Een park waar recreëren, elkaar ontmoeten en spelen belangrijke functies zijn.”

Duurzaam

Het nieuwe, duurzame onderkomen is ontworpen door Melvin Koolen, student bouwkunst in Groningen. Het gebouw heeft twee verdiepingen, zodat alle speltakken voldoende ruimte hebben. Bij de bouw worden duurzame strobouw technieken gebruikt. Dit heeft veel voordelen. Geperst stro heeft een hele hoge isolatiewaarde waardoor de energiekosten laag zijn. Door het CO2 neutraal bouwen zijn er geen stikstof problemen. En het gebouw is eenvoudig op te bouwen door de prefab-stropanelen.

Foto: Theo Jansen