Nieuw jeugdig seniorenteam voor VV Oeken

BRUMMEN (BROEK) – Vanaf aankomend seizoen zal vv Oeken met vif seniorenelftallen spelen op de velden van sportpark De Overkant in Broek. Mede dankzij het doorslaande succes van de ‘Blue White Dynamite’ Facebook-filmpjes heeft de club een flinke aanwas vanuit de jeugd en van buitenaf aan de vereniging weten te binden.

Met ingang van het nieuwe seizoen zal het huidige Oeken 3 uitkomen onder de naam Oeken 4. Het huidige Oeken 4 zal met trots voor het eerst in de clubgeschiedenis als zaterdagteam de naam Oeken 5 gaan dragen. Het nieuwe Oeken 3 is dus geboren en staat klaar om de vv Oeken-familie te komen versterken.

Afgelopen jaar is het plan in werking gezet om het niveau van de selectieteams dichter bij elkaar te brengen, maar dit kan met deze ontwikkeling nog sneller worden gerealiseerd. Het aantrekken van Harold Sneller als hoofdtrainer, het behouden van Rob Wassink als trainer van Oeken 2 en het toevoegen van Wim Seesink aan de technische staf van Oeken 2 zijn de eerste stappen geweest. Er kan nu meer worden geselecteerd, er is nog meer aandacht voor de ontwikkeling van voetbaltechniek en met z’n allen wil de club de verschillen tussen het 1e en 2e, maar ook tussen het 2e en 3e, kleiner maken. De trainingen van Oeken 2 en 3 worden gecombineerd en activiteiten voor de gehele selectie zullen frequenter plaatsvinden om dichter bij elkaar te komen.

Dit belooft natuurlijk veel feestjes, maar ook zeer zeker bruisende zaterdagmiddagen na een leuk potje voetballen. Wie deel uit wil maken van deze groep, kan zich inschrijven via www.oeken.nl/lid-worden of contact opnemen Jeroen van der Stelt, tel. 06-57533116.