Nieuw afvalplan gemeente Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – Het college van de gemeente Bronckhorst heeft ingestemd met nieuw afval- en grondstoffenplan. Burgemeester en wethouders stellen voor om het huidige servicepakket vrijwel gelijk te houden. Daarmee houden inwoners veel mogelijkheden om hun afval gescheiden aan te bieden, zodat het gerecycled kan worden tot nieuwe grondstoffen en producten.

Het plan werkt toe naar 30 kilo restafval per inwoner in 2025. Nu is dat 50 kilo per persoon. Ander belangrijk uitgangspunt van het plan is een kostendekkende afvalstoffenheffing. Uit onderzoek blijkt dat de kosten voor afvalverwerking in Bronckhorst gemiddeld zijn, maar de inkomsten structureel te laag. Dit komt onder andere doordat per 1 januari veel minder mensen kozen voor een grijze container aan huis dan verwacht en de inkomsten uit het vermarkten van afval nagenoeg opgedroogd zijn. Door de afvalkosten voornamelijk te dekken uit een verhoogd vastrecht (met 85 euro) voor ieder huishouden verwacht het college in 2021 alle kosten te kunnen betalen uit de heffing. Verder wil de gemeente zich inzetten om samen met inwoners de kwaliteit van het afval te verbeteren, zodat nog beter gerecycled kan worden. De gemeenteraad beslist in september over het nieuwe afval- en grondstoffenplan en de tarieven voor 2021. Eind 2020 worden inwoners persoonlijk geïnformeerd over de wijzigingen en wat deze voor hen betekenen.