Natuurvriendenhuis ABK-huis in Hall is weer open

HALL – Het Nivon natuurvriendenhuis ABK-huis in Hall is na 3,5 maand sluiting weer open. Het aangrenzende Natuurkampeerterrein Het Hallse Hull was al sinds 25 mei open voor kampeerders met eigen sanitair, maar kan sinds 18 juni ook weer tentkampeerders verwelkomen: het sanitair mag weer gebruikt worden.

Nu veel mensen vakantie in eigen land vieren, verwacht de beheercommissie een gezellig druk kampeerterrein deze zomer. De reserveringen stromen binnen en de geplande kinderactiviteiten worden flink uitgebreid. Marieke Sieslieng van de beheercommissie: “Ook op het kampeerterrein moesten we aan veel eisen voldoen. Het sanitair is wat anders ingericht, niet alle kampeerplaatsen zijn beschikbaar en we verwachten dat gasten hun verantwoordelijkheid nemen en afstand houden. We hopen natuurlijk dat deze zomer veel mensen het Nivon opnieuw ontdekken als fijne plek om vakantie te vieren met elkaar. En dat ze blijven terugkomen.”

Al die tijd dat er geen gasten waren heeft de beheercommissie bepaald niet stil gezeten. Marieke Sieslieng: “We hadden voor dit jaar al gepland om alle maatregelen uit te voeren die nodig zijn om het internationaal duurzaamheidskeurmerk Green Key te halen. We hadden al zilver, maar we hebben flink doorgepakt en nu hebben we het keurmerk Gold gehaald. Zowel voor het kampeerterrein als voor het ABK-huis. De gasten zullen straks dus niet alleen coronamaatregelen aantreffen, maar ook zullen ze zien dat er nu lichtsensoren zijn, dat we verdere energie- en waterbesparende maatregelen hebben genomen, dat we alleen nog maar duurzame schoonmaakmiddelen gebruiken en ga zo maar door.”

Ook bij het Nivon heeft de corona crisis er flink ingehakt. Alle 13 Nivon natuurvriendenhuizen in Nederland gingen half maart dicht en zo kwamen er van de ene dag op de andere geen inkomsten meer binnen. Veel mensen die boekingen hadden staan kregen een teleurstellend telefoontje en familie- en andere bijeenkomsten moesten worden geannuleerd. Voor het Nivon, waar ‘sociaal en samen’ zo hoog in het vaandel staat, was dat een lastige boodschap om te brengen. De vrijwilligers staan altijd klaar om de gasten een zo aangenaam mogelijk verblijf te bezorgen, ook zij hebben hun werk gemist.

De beheercommissie heeft afgelopen weken het hele huis bekeken door de bril van de eisen van het RIVM en de veiligheidsregio. En dan voelt het wat raar om in de grote zaal gescheiden zitjes te maken en in de keuken te zorgen voor tijdsblokken waarin gasten de keuken gescheiden kunnen gebruiken. Marieke Sieslieng: “Met behoud van zoveel mogelijk van onze Nivon-principes hebben we aanpassingen doorgevoerd. We blijven een beroep doen op ieders eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand. Ook met afstand kun je samen genieten van onze mooie accommodatie. We zijn benieuwd naar de reacties van de eerste gasten.”