Naar de RK Kerk op reservering

LOENEN – Vanaf 1 juli zijn bijeenkomsten van grotere groepen weer mogelijk. Dit betekent dat in de vier kerken van de samenwerkende parochies Emmaüs en HH. Franciscus en Clara, waaronder de RK Kerk in Loenen, de wekelijkse vieringen weer opgestart worden. Omdat er rekening moet worden gehouden met de richtlijnen van het RIVM is het aantal plaatsen in de kerk nog beperkt. In de H. Abtkerk in Loenen is ruimte voor 50 personen. Wie een viering bij wil wonen dient vooraf een plaats te reserveren via de websites van de parochie of via www.meevieren.nl. Opgave kan vanaf vijf dagen voor aanvang van de viering.