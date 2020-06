Na de zomer start aanleg nieuwe rotonde Weg naar Voorst

BRUMMEN – Na de bouwvak wordt gestart met de aanleg van de nieuwe rotonde bij de Weg naar Voorst. Deze gaat deel uitmaken van de nieuwe rondweg om de Hoven, die grotendeels over grondgebied van de gemeente Brummen loopt.

Om doorgaand verkeer om de Hoven heen te leiden, wordt ten westen van de Zutphense wijk een rondweg aangelegd tussen de Wapsumsestraat en de Weg naar Voorst. De nieuwe weg wordt aan beide kanten met een rotonde op de bestaande weg aangesloten. Ook komen er twee fietstunnels, bij de Baankstraat en de Kanonsdijk. Uitvoerder van het project is de provincie Gelderland.

De spoortunnel ligt er al een poosje, nu komt er dan eindelijk schot in de rest van de werkzaamheden. In mei konden geïnteresseerde bedrijven zich inschrijven voor het aanbrengen van de voorbelasting aan de Kanonsdijk en voor de aanleg van de rotonde op de Weg naar Voorst. Op 22 juli wordt de aanbesteding aan een aannemer vergund, zodat deze direct na de bouwvak kan starten.

Kanonsdijk

De Kanonsdijk is niet sterk genoeg om de (turbo)rotonde op aan te leggen. Daarom wordt de dijk versterkt met 50.000 kubieke meter zand. Dit heet ook wel voorbelasten. Onder druk van deze grote berg zand klinkt de grond de komende maanden in. Dit voorkomt verzakking na de aanleg van de rotonde. Om het gewenste resultaat te halen, blijft het zand ongeveer 4 maanden liggen. De werkzaamheden aan de dijk vinden plaats tussen eind augustus en 1 november. Het werk aan de Kanonsdijk moet vóór die datum klaar zijn, vanwege de start het hoogwaterseizoen en daarmee de kans op hoog water en mogelijke schades aan de dijk. Daarom is dit deel van het contract al aanbesteed. De provincie zoekt naar een aannemer die met slimme oplossingen komt om de werkzaamheden uit te voeren, met name op het gebied van de transportbewegingen en CO2-uitstoot die nodig zijn om zand aan te voeren voor de voorbelasting.

Rotonde Weg naar Voorst

De aanleg van de rotonde bij de Weg naar Voorst is meegenomen in dit contract. Deze werkzaamheden starten eind augustus / begin september. De rotonde wordt gebouwd naast de huidige Weg naar Voorst, zodat deze open kan blijven. De Tondensestraat wordt hierbij wel afgesloten. De nieuwe rotonde moet eind dit jaar klaar zijn, maar kan pas worden gebruikt nadat deze is aangesloten op de nieuwe rondweg. Tot die tijd rijdt het verkeer gewoon over de huidige Weg naar Voorst.

Het overige werk wordt rond september aanbesteed, meldt de provincie Gelderland. Hierbij gaat het om de bouw van twee fietstunnels bij de Baankstraat en bij de Kanonsdijk, de bouw van de turborotonde aan de Kanonsdijk en de rondweg zelf. Deze werkzaamheden zouden dan in april volgend jaar kunnen starten. De provincie verwacht de nieuwe rondweg eind 2021 in gebruik te kunnen nemen.

www.gelderland.nl/N345-dehoven