Met een dobbelsteen wandelen over landgoed De Engelenburg

BRUMMEN – Samen met wethouder Ingrid Timmer openden Lotte, Liz en Isabelle van de Oecumenische Basisschool in Brummen vrijdag 3 juli een nieuwe Kids Beweegroute op landgoed De Engelenburg. De route gaat van start bij de Vroolijke Frans in Broek.

Lotte en Liz mochten met een grote dobbelsteen gooien en Isabelle onthulde samen met wethouder Timmer het eerste paaltje. Daarmee was de route officieel geopend en hun klasgenoten van groep 5 konden deze meteen uitproberen. Timmer liep meteen mee om de route met de kinderen te ontdekken.

De Kids Beweegroute is 1,1 kilometer lang en loopt over landgoed De Engelenburg. Op de route staan elf paaltjes met een bord met een dierentekening, een leerzaam stukje tekst en verschillende beweegopdrachten. De kinderen gooien met de dobbelsteen en voeren de opdracht uit bij de bij het geworpen getal staat. Zo kan het dat zij al fladderend als een vlinder, hollend of hinkelend hun rondje door het bos maken, een snel potje verstoppertje spelen of juist eventjes een minuutje stil moeten zijn. Door de dobbelsteen zijn de opdrachten langs de route elke keer weer anders.

De Kidsbeweegroute start in de tuin van restaurant De Vroolijke Frans. Hier kan een dobbelsteen worden opgehaald om de route mee af te leggen.

