Met de gids op stap op de Veluwezoom

RHEDEN – De boswachter van Natuurmonumenten verzorgt zondag 5 juli een wandeling door Nationaal Park de Veluwezoom. Het wordt een wandeling in zomerse sferen. De kans bestaat dat ze wandelaars oog in oog komen te staan met herten, wilde zwijnen, IJslandse paarden of hooglanders. De sporen van de dieren kunnen sowieso gezocht. Bij helder weer is er een prachtig uitzicht op het Herikhuizerveld en het IJsseldal. De wandeling start zondag om 11.00 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur. Punt van vertrek is het bezoekerscentrum in Rheden. Aanmelden is verplicht en kan via www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentra-veluwezoom. De wandeling is geschikt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Stevige schoenen en een verrekijker zijn aanbevolen.

Foto: Natuurmonumenten