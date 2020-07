Meldpunt digitale criminaliteit

GEM.APELDOORN – Het CDA Apeldoorn opent op haar site een meldpunt voor inwoners die te maken krijgen met digitale criminaliteit. De partij pleit voor betere preventie en opsporing van digitale criminaliteit tegen de inwoners. Een middel wat daarbij helpt, is een meldpunt waardoor een beter beeld ontstaat van aard en omvang van het probleem.

De gemeente Apeldoorn is al betrokken bij het weerbaar maken van mensen tegen internetcriminelen. Er is samenwerking met financiële instellingen om mensen te wijzen op de risico’s van binnenkomende berichten. Maar het CDA Apeldoorn vindt dat er meer moet gebeuren. Juist in deze tijd, nu veel meer mensen weinig de deur uit komen, verleggen criminelen de aandacht naar de digitale wereld..

Tot 31 juli kunnen geslaagde of mislukte oplichtingspogingen via cda@apeldoorn.nl worden gemeld.