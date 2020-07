Media-inloop in Bibliotheek Brummen

BRUMMEN – Vanaf donderdag 9 juli is het weer mogelijk om voor de media-inloop naar de bibliotheek in Brummen te komen. Dit kan gewoon weer wekelijks zonder afspraak. In de bibliotheek wordt gebruik gemaakt van kuch-schermen. Hierdoor is het mogelijk bezoekers veilig en verantwoord te helpen bij vragen over de computer, laptop, smartphone of e-reader en op afstand de problemen op te lossen. De media inloop is wekelijks op donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur in de Bibliotheek Brummen.