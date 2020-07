LOENEN – De schaapskudde van de Loenermark in Loenen graast tijdelijk op de Tongerense Heide bij Epe. Tot september zijn de kudde, herder en honden daar te vinden. In het vochtige heidegebied van Tongeren hebben de schapen meer te eten. Ondertussen kan de heide op de Loenermark beter herstellen van de droogte in de periode zonder begrazing.

Foto: Rob van ‘t Zelfde

