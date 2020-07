Loenense schaapskudde ‘uit logeren’

LOENEN – Het Geldersch Landschap heeft besloten om de Loenense schaapskudde tijdelijk te laten grazen op een ander heidegebied. Herder Arjan Daalhuisen laat de tweehonderd heideschapen nu hun buikjes vol eten op de Tongerense heide bij Epe. Dit besluit is genomen om de jonge heideplantjes in de Loenermark, die na de droogteperiode nu volop aan het groeien zijn, rust te geven om flinke planten te worden.

Het is nu volop vakantietijd. Menig jong gezin zet koers naar de Loenermark om de schaapskudde te zien. Volgens de informatie van de kudde op internet zou herder Arjan Daalhuisen hier iedere dag rond 16.00 uur terugkomen met de kudde naar de kooi van het grazen op de heide. Echter, de kudde is uit ‘logeren’ op de Tongerense heide. Er was echter verzuimd om bij de bezoekersruimte en de kooi melding te maken van de tijdelijke afwezigheid van de kudde. Sterk teleurgesteld vertrokken de bezoekers na lang wachten vanaf de schaapsweide.

Loenenaren vinden jammer dat de kusse er juist in de vakantietijd niet is. Bezoekers moeten het nu doen met een mini-kudde van dertig ooilammeren die in de buurt van de kooi op een weide grazen. Twee schapen die niet mee konden, zijn de enige dieren bij de kooi.

Dagelijks moet de herder vanuit zijn dienstwoning in de Loenermark voor de verzorging van de kudde reizen naar Epe. Wel extra werk, maar daarbij komt ook nog het gevaar voor wolven die in dit gebied zijn waargenomen. Er worden wel de nodige maatregelen genomen om slachting door de wolven te voorkomen.

Voorzitter Gerrit van de Sprenge van de stichting Vrienden van de Loenense bossen vindt het ook jammer dat de kudde er nu, juist in de vakantietijd, er een tijdje niet meer is. Er is wel goed overleg geweest met de beheerders. Hij zegt begrip te hebben voor deze maatregel om het heidelandschap rust te geven zodat het door kan groeien.

Sinds enige weken komen de vrijwilligers van de Vrienden van de Loenense bossen met de koffiekar naar de schaapsweide bij de schaapskooi. Omdat er toch altijd veel bezoekers naar dit bosgebied komen, staan ze er iedere zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Menigeen komt speciaal hier koffiedrinken om te smullen van de heerlijke appelplaatkoek.

Een medewerker van Geldersch Landschap beloofde zo spoedig mogelijk de nodige informatie bij de kooi en bezoekerscentrum aan te plakken zodat de bezoekers niet meer tevergeefs wachten op de kudde met honden en herder. Eind augustus hoopt herder Daalhuisen met zijn kudde weer terug te zijn op de Loenermark.

Foto: Martien Kobussen

Foto: Slechts twee schapen bewonen momenteel de schaapskooi op de Loenermark