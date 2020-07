Loenens Jeugdhuis gaat verdwijnen

LOENEN – Zodra de plannen rond zijn, gaat het Jeugdhuis in Loenen verdwijnen. Het College van Rentmeesters van de Protestantse Gemeente Loenen Veluwe heeft plannen om dit gebouw te laten slopen. De pastorie, voorheen altijd woning van de predikant, wordt verkocht.

Het Jeugdhuis, dat in het verleden een goede bezettingsgraad had, was al jarenlang hard toe aan een opknapbeurt. Doordat er steeds minder huurders kwamen, daalde ook de opbrengst sterk. Verschillende verenigingen, zoals de hervormde vrouwenvereniging Naomi, die hier om de twee weken een bijeenkomst had, zijn verdwenen. Ook de jeugd, waarvoor toen deze accommodatie is gebouwd, komt er al lang niet meer. De kerkelijke groepen zijn verdwenen of komen elders bijeen.

Zowel pastorie als het Jeugdhuis vergen veel (kostbaar) onderhoud. De pastorie staat na het vertrek van dominee Hans van Driel al enige tijd leeg. Zijn opvolger Marcel Oostenbrink heeft elders in het dorp een woning gevonden. Om veel kosten te besparen heeft het College besloten om pastorie en Jeugdhuis met de daarbij liggende gronden te verkopen.

De plannen zijn, in overleg met de gemeente Apeldoorn, al zo ver gevorderd dat een bestemmingsplanwijziging in gang is gezet. Er zijn plannen om twee woningen te bouwen op de plek van het Jeugdhuis en parkeerplaats en een woning in de tuin van de pastorie. De pastorie, die dateert uit 1911, wordt wel verkocht, maar het ligt in de bedoeling om het karakter van het oude gebouw intact te houden.

Door de verkoop gaat de parkeerplaats voor de kerkgangers bij het Jeugdhuis, tegenover de kerk, verdwijnen. Om toch over voldoende parkeerruimte te beschikken wordt de kleine parkeerplaats aan de Loenerschepersweg, naast de kerk, fors uitgebreid.

