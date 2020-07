Loenen krijgt grootste zonnedak van Gelderland

LOENEN – Het duurt nog ruim zes weken, maar dan heeft Loenen het grootste zonnedak van Gelderland. Op drie grote loodsen van distributiecentrum Thomassen Transport aan het Kanaal Zuid in Loenen komen binnenkort maar liefst 2400 grote zonnecollectoren te liggen. Electrotechniek Varego uit Eerbeek gaat direct aan de slag zodra de collectoren uit China in Loenen arriveren. Na de installatie zal het maar kort duren voordat de Loenense gezinnen kunnen profiteren van deze nieuwste energiebron.

Het weer werkte vrijdagmiddag goed mee bij de officiële start van dit project van Energie Coöperatie Loenen. Het bestuur had voor deze mijlpaal gedeputeerde Jan Markink en de Apeldoornse wethouder Maarten van Viersen uitgenodigd om de openingshandeling te verrichten. De mannen gingen beiden in een bak van een hijskraan. Natuurlijk voorzien van de veiligheideisen: een helm en vastgegespt aan de bak. Samen knoopten zij even later het touw los waardoor een doek zichtbaar werd met de tekst Realisatie Zonnedak Energie Coöperatie Loenen.

Jan Markink liet even later in zijn toespraak weten grote waardering te hebben voor hetgeen de Loenenaren tot stand hebben gebracht. Markink noemde het een ‘topproject’. Mooi dat de Loenenaren hiervan kunnen profiteren. Het rendement wat de inschrijvers is beloofd is voor menigeen een reden geweest om mee te doen.

Wethouder Maarten van Vierssen, die pas sinds november in deze functie actief is in de gemeente Apeldoorn, vond het een eer om hier deze middag samen met Markink het startsein te mogen geven voor de project. Hij noemde dit een voorbeeld voor andere dorpen om hiermee aan de slag te gaan.

Willem Dikker Hupkes van de stichting Duurzame Projecten Loenen voerde het woord. Het was een lang traject geweest om dit zonnedak te kunnen realiseren. Er moesten bergen papieren geregeld worden om alles rond te krijgen. In de toekomst kan men bij De Brink op een scherm zien hoeveel stroom er wordt opgewekt en wat het verbruik is.

Jeroen Scholten van de Energie Coöperatie Loenen vertelde dat zes jaar geleden het idee is ontstaan om de energiestroom te bundelen in een Energiecoöperatie. Het idee sloeg geweldig aan aan in Loenen. Er waren maar liefst 60 deelnemers die meedoen en voor een bedrag van 140.000 euro aan obligaties inschreven. De deelnemers is een rendement beloofd van 4 procent. Het zonnedak kon door verschillende regelingen en subsidies volledig wordt gefinancierd.

Na het officiële gedeelte werd er een toost uitgebracht op het welslagen van dit bijzondere project voor de provincie Gelderland. Markink en Van Viersen gingen naar huis met een mini-energiehuis van Loenens carton gevuld met ’eerlijke’ producten van de Herenboerderij De Grote Modderkolk.

Foto: Henk de Regt

Foto: Wethouder Van Vierssen(links) en gedeputeerde Markink geven hoog voor de gevel van de loods van Thomassen in Loenen het startsein voor het zonneproject