Locaties De Bongerd en oude Gemeentewerf Hoog-Keppel in de verkoop

HOOG-KEPPEL – De gemeente Bronckhorst heeft per 15 juli locaties De Bongerd (oude dorpsschool) en oude gemeentewerf in Hoog-Keppel in de verkoop gezet. De gemeente betrok de Dorpsraad Keppel en Eldrik nauw betrokken bij het bepalen van de verkoopvoorwaarden.

Op 15 juli stemden het College van B en W in met de voorgestelde randvoorwaarden die, conform de wens van Hoog-Keppel, initiatieven voor woningbouw, woon/zorg- of woon/werkcombinaties mogelijk maken. “Locaties die de gemeente niet meer nodig heeft moeten goede nieuwe invulling krijgen die goed past bij het dorp. We hebben met de omwonenden zorgvuldig de randvoorwaarden opgesteld voor de verkoop. En we betrekken de dorpsraad bij het selecteren van het beste bod. Het zijn mooie locaties, dus ik vertrouw er op dat initiatiefnemers met goede plannen en biedingen komen. Ik heb als kind een hele leuk tijd gehad op De Bongerd en ik gun het dorp een mooie nieuwe invulling van die prachtige plek”, aldus Wethouder Willem Buunk van Vastgoedzaken.

De gemeente heeft direct omwonenden ook om hun mening gevraagd. Via een videopresentatie en een digitaal formulier konden direct omwonenden hun reactie geven. Negentien buren van De Bongerd reageerden met aanvullingen en opmerkingen. Voor de locatie Oude gemeentewerf ontving de gemeente zestien reacties. Het leidde tot een paar aanpassingen in de voorwaarden, zoals het behoud van een aantal bestaande bomen en een duidelijke afbakening waar wel en waar niet gebouwd mag worden op locaties.

Bedrijfsmakelaar REBO in Doetinchem zet de locaties in de markt. Initiatiefnemers kunnen tot 22 september 2020 plannen indienen. Werkgroep Keppel beoordeelt de binnengekomen plannen en brengen een advies uit aan wethouder Vastgoed over de best passende initiatieven.