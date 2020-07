Lintjes alsnog uitgereikt

REGIO – De traditionele lintjesregen op vrijdag 24 april zag er dit jaar even wat anders uit dan men gewend is. Mensen die een Koninklijke Onderscheiding mochten ontvangen, kregen een telefoontje van de burgemeester van hun gemeente, die hen kon vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd hen te benoemen tot Lid of Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen, het bekende lintje, kon vanwege de coronamaatregelen niet worden opgespeld.

Afgelopen vrijdag 24 april is dat alsnog gebeurd. Doordat er nog steeds maatregelen van kracht zijn, konden er geen grote bijeenkomsten plaatsvinden, maar elke gemeente maakte er op een eigen manier een feestje van. Zo ging burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden bij de gedecoreerden op bezoek met een kledingrekje, waarop een jasje van de decorandus werd gehangen. Zo kon Van Eert op afstand het lintje opspelden. In de gemeente Brummen kwamen de mensen in kleine groepjes bijeen, hier kreeg een naaste de eer om het lintje op te spelden. In Doesburg werd een kleine bijeenkomst gehouden voor de vijf gedecoreerden.