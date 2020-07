Leerzame zomer in de bieb

BRUMMEN / EERBEEK – De bibliotheken in Eerbeek en Brummen bieden onder de noemer Ta(a)lentenbieb een leuk zomerprogramma. Kinderen worden uitgenodigd hun talenten te ontdekken rondom het thema natuur, milieu en recycling. Er zijn allerlei leuke workshops.

Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar zijn er bijvoorbeeld leerzame middagen over afval, de plastic soup en de weg die afval vanaf de vuilnisman tot de sorteermachine aflegt. Ook zijn er Mad Science middagen ‘van molecuul tot muffin’. Voor kinderen van 2 tot 8 jaar komt de Gele Verhalenbus langs. Hier kan iedereen het plezier beleven van lezen en voorgelezen worden. Ook de vrijwilligers van VoorleesExpress laten kinderen kennismaken met verhalen. Zij komen voorlezen in de tuin van de bibliotheken.

Alle activiteiten zijn te vinden in de agenda op www.bibliotheekbrummenvoorst.nl. Aanmelden is online mogelijk, maar niet voor alle activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk.

www.bibliotheekbrummenvoorst.nl