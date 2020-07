Leerlingen De Horizon maken kennis met aangepast sporten

DOESBURG – Uniek Sporten en Doesburg Beweegt hebben samen een nieuw kennismakingspakket ontwikkeld voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 op het gebied van aangepast sporten. Leerlingen van OBS De Horizon in Doesburg hebben de primeur. Zij mogen meedoen met de pilot.

Jorien Harteman en Ivet Harperink werken al enige tijd samen onder de vleugel van Doesburg Beweegt. In het voorjaar van 2020 zijn ze begonnen met het idee om aangepast sporten onder de aandacht te brengen bij de basisschoolleerlingen. Jorien, werkzaam bij Uniek Sporten, wilde dat het aangepast sporten bekender werd en dat iedereen bewuster wordt van de mogelijkheden in de regio. Ivet, buurtsportcoach onderwijs binnen Doesburg Beweegt, wilde juist dat de leerlingen kennis zouden maken met het aangepast sporten. Samen kwamen ze met een compleet lespakket die afgelopen periode is gestart.

Met het pakket ervaren de leerlingen op een simpele manier hoe het is om te sporten als je ‘Anders dan Anders’ bent. Er wordt aandacht besteed aan fysieke, visuele en mentale uitdagingen. Op deze manier willen Jorien en Ivet de leerlingen bewust maken dat er heel veel mogelijk is. Dat een beperking niet meer zo vreemd is. Dat ze begrijpen dat mensen met een beperking af en toe in een speciale groep sporten, omdat ze net een andere uitleg nodig hebben, misschien iets meer rust nodig hebben tijdens de training, of omdat ze juist extra hulp nodig hebben.

Het pakket is door de leerkrachten van De Horizon enthousiast ontvangen en ook de leerlingen waren te spreken over de sporten die het pakket ze aanbood. Zo wilden de kinderen de les waarbij ze gingen wandelen met een visuele beperking, graag nog een keer herhalen, maar dan met hardlopen. Na het volgen van de sportles, werd samen met de leraar nabesproken over hoe het is om te sporten met een beperking. Het gesprek kwam hierbij goed op gang en er werd veel gedeeld: van “wat knap dat mensen die blind zijn nog kunnen hardlopen”, tot “ik ken ook iemand met een lichamelijke beperking”. Na het volgen van alle drie de lessen werden de leerlingen verrast met een diploma.

De aankomende periode wordt het lessenpakket verder doorontwikkeld en hopen de initiatiefnemers het pakket ook op andere scholen te draaien.