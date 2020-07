Kunstroute WiekentRheden in staalfabriek

RHEDEN – Bewoners aan de Pinkelseweg in Rheden moeten soms hun auto’s elders parkeren omdat er ’s nachts extreme transporten door hun straat gaan. Het gaat dan om brugpeilers of onderdelen voor windmolens gemaakt door GS Staalwerken. Op zondag 13 september doet de fabriek iets terug. De enorme hal vormt dan het decor voor een gezamenlijke expositie van kunstenaars uit het dorp Rheden. De expositie is onderdeel van WiekentRheden, een cultureel festijn voor en door het dorp Rheden.

Artistiek leider van de kunstroute Irene van Kasteel-Veenhuis is blij met de locatie: “We wilden graag exposeren in een industriële omgeving. Ontzettend gaaf dat GS Staalwerken de fabriek openstelt.” Ook meedoen? Neem dan snel contact op met Van Kasteel-Veenhuis via ireneveenhuis@hotmail.comFoto: Irene van Kasteel-Veenhuis