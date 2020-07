Kunst te koop

ZEVENAAR – 32 Werken van de Peter Stuyvesant grafiekcollectie zijn vanaf maandag 13 juli in de verkoop gegaan. In 2012 schonk British American Tobacco een deel van deze waardevolle kunstcollectie. Inwoners van de gemeente Zevenaar kunnen vanaf nu de werken bekijken in de cultuurhal in de Turmac Cultuurfabriek en deze voor een gereduceerde prijs aanschaffen. De Peter Stuyvesant grafiek collectie bestaat uit etsen, zeefdrukken en litho’s, door Turmac in twee rondes (1981 en 2002) aangeschaft. De werken zijn van dezelfde kunstenaars waarvan ook een groter werk in de oorspronkelijke Peter Stuyvesant collectie was opgenomen. Vergaderruimtes in het gemeentehuis zijn hier ook naar vernoemd. Op www.zevenaar.nl staat een brochure met alle beschikbare werken en de oplagen. Uiteraard zijn inwoners vrij om de werken in het echt te bekijken in de Turmac Cultuurfabriek. Geïnteresseerden kunnen per mail hun bestelling doorgeven via kunstverkoop@zevenaar.nl. Na betaling ontvangen zij bericht wanneer het werk afgehaald kan worden.