Kunst in Loenen te zien tijdens beperkte kunstroute

LOENEN – Het weer werkte niet zo mee maar toch heeft een flink aantal kunstliefhebbers afgelopen weekend een tochtje gemaakt langs de deelnemers van de atelierroute Kunst in Loenen in afgeslankte vorm. Er was een leuke afwisselende route voorbereid, maar door de coronamaatregelen kon dit bij de meeste kunstenaars niet doorgaan. Wel besloten vier deelnemers, die beschikken over voldoende ruimte, hun atelier open te stellen. Zaterdag 4 en zondag 5 juli was op een viertal plekken kunst in allerlei vormen te zien.

Aan de Loenerdrift exposeerde houtsnijder Peter Wansink voor de eerste keer zijn kunstwerken. Al vele jaren was de houtsnijder voordien actief aan de Voorsterweg, maar sinds de verhuizing naar de nieuwbouwwijk heeft hij hier een nieuwe stek gevonden. Kunstenaars moeten beschikken over een flinke dosis geduld. Zo ook Wansink met zijn kunstwerken die hij ‘gewoon’ uit een blok hout snijdt. De bezoekers konden bij hem zien hoe hij veelal werkt in zijn schuurtje.

Wansink werkt meestal thuis, maar is ook actief op de houtsnijdersclub in het Tjark Rikscentrum in Eerbeek. Tot april kwamen daar houtsnijders op dinsdag- en vrijdagmiddag bijeen om hun hobby uit te oefenen. Beginnende houtsnijders worden door de ervaren kunstenaars de kneepjes van deze hobby bijgebracht. Veel mannen, maar ook vrouwen vinden deze hobby prachtig. Binnenkort ‘als er weer wat meer mag’ starten Wansink en zijn maatjes de hobbymiddagen weer.

Aan de Beekbergerweg was de Beeldentuin Bany te vinden, waar bezoekers niet alleen de beelden van Bas Nijssen en Nienke Langebeek konden bekijken, maar ook van veel andere, voornamelijk Afrikaanse, kunstenaars.

Mieke Diekmann heeft al 17 jaar aan de Eerbeekseweg een galerie en fraaie Beeldentuin ‘t Arthuus. Diekmann schildert prachtig, maar haar bronzen beelden zijn ook van grote kwaliteit. Harold Boertjens exposeerde hier ook. Hij maakt bijzondere schilderijen waarbij hij van apart materiaal gebruik maakt. Als gastexposanten waren hier onder andere Jolanda van Hattum (schilderijen en stenen beelden) en Lilli Cohen (brons) met hun werkstukken. Speciaal voor deze gelegenheid had Annelies Koeleman haar atelier met diverse kunstvormen geopend.

Beeldentuin Bany aan de Beekbergerweg en Galerie en beeldentuin ‘t Arthuus aan de Eerbeekseweg zijn voortaan alle weekenden geopend.

Foto: Martien Kobussen

Foto: Houtsnijder Peter Wansink maakt mooie creaties uit stukken hout