Kunst in het openluchttheater

ROZENDAAL – Sinds 21 juni is Openluchttheater de Pinkenberg in Rozendaal omgetoverd tot beeldentuin. Vijf kunstenaars uit de regio, Arild Veld, Ralph Lambertz, Teun de Weger, Colin Wilson en Gerrit van Middelkoop, hebben tientallen beelden in het park geplaatst. Elk weekend is het theater geopend en kunnen bezoekers een wandeling maken door het groene park. Ze passeren daarbij bijzondere beelden die passen in het landschap zijn neergezet. De eerste bezoekers hebben de openluchtexpositie inmiddels weten te vinden. De tentoonstelling is nog de hele zomer te zien en is elke zondagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur vrij toegankelijk.

Foto: Han Uenk