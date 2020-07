Komeet Neowise laat zich zien

SPANKEREN – In de week van 11 tot en met 18 juli was in Nederland een opvallende komeet zichtbaar: Neowise. De Dierense fotograaf Aart van Raalte maakte vanaf de Kanaalweg in Spankeren dit prachtige plaatje.

Kometen zijn vrij kleine samenballingen van ijs en gruis. Wanneer ze in de buurt van de zon komen, verdampt een deel van dat ijs en ontstaat een opvallende staart van vrijgekomen stofdeeltjes. Zo ook bij Neowise.

Het is voor het eerst sinds 1997 dat er vanuit Nederland een heldere komeet aan de sterrenhemel zichtbaar is. Komeet Neowise is met het blote oog te zien, hoewel de staart het mooist is vanaf een donkere plek.

Bron: allesoversterrenkunde.nl

Foto: Aart van Raalte