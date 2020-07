Klimaateffecten in kaart met klimaatatlas

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst heeft samen met waterschap Rijn en IJssel de klimaatatlas opgesteld. Hierin is te zien welke gevolgen de klimaatveranderingen hebben als er geen maatregelen worden getroffen, zoals wateroverlast, overstroming, droogte en hitte. Op basis van de atlas gaat de gemeente zich voorbereiden op toekomstige weerextremen.

De effecten van de klimaatverandering zullen ook in Bronckhorst merkbaar zijn. Bewoners van de kernen krijgen te maken met hitte-overlast, een toename van de energievraag, droogteschade in tuinen en groenstroken, meer neerslag in korte tijd, waardoor de kans op wateroverlast en overstromingen toeneemt. Het verkeer zal hinder ondervinden van wateroverlast op straat en stormschade. In de landbouw en natuur zal droogteschade merkbaar zijn, wordt schade aan ecosystemen verwacht, verminderde waterkwaliteit en toename van exoten als de eikenprocessierups en buxusmot.

Waterschapsbestuurder Peter Schrijver: “Met de klimaatatlas wordt iets abstracts toch heel concreet, toegankelijk en bespreekbaar. Mensen en organisaties worden bewust wat klimaatverandering betekent voor hun eigen leefomgeving.”De klimaatatlas laat de mogelijke effecten van klimaatverandering zien tot op perceelniveau en op een interactieve manier. Zo is voor iedereen duidelijk te zien waar het risico op overlast het grootst is. Er is ook aangegeven wat mensen nu al kunnen doen om de overlast te verminderen, zoals je tuin vergroenen tegen droogte en voor verkoeling. De klimaatatlas is te vinden via www.bronckhorst.nl/klimaatatlas.

Wethouder Paul Hofman van de gemeente Bronckhorst: “We willen voorbereid zijn op de klimaatverandering. Daarom moeten we samen aan de slag, om ervoor te zorgen dat Bronckhorst in de toekomst bestand is tegen weersextremen. Ook van inwoners, bedrijven en andere organisaties vragen we een bijdrage, omdat zij een groot deel van het grondoppervlak bezitten. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen van de regenpijp van het riool. Iedereen moet een steentje bijdragen.”

Samen met waterschap Rijn en IJssel geeft de gemeente Bronckhorst voorlichting over water en klimaatontwikkeling aan kinderen op basisscholen. Met behulp van een klimaattafel wordt de jeugd bewust gemaakt van het belang van schoon water. Ook zien ze wat er gebeurt als het in de toekomst vaker en harder gaat regenen.