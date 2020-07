Klarenbeekse activteiten ouderen gaan door in de zomer

KLARENBEEK – Sinds de versoepeling van de maatregelen rondom Covid19 zijn de activiteiten in en om het mfc in Klarenbeek van start gegaan. Normaliter zouden alle activiteiten tijdens de zomermaanden stoppen, maar gezien de bijzondere omstandigheden gaan de activiteiten in de maand juli en augustus gewoon door.

Bezoekers zijn blij dat er weer gewandeld en jeu de boules gespeeld kan worden. Er is te zien dat men heel voorzichtig is met het bezoeken van de koffieochtenden. Deze worden georganiseerd met de 1,5 meter maatregel en binnen het pand zijn looprichtingen aangegeven.

Voor de maand juli zijn er de gebruikelijke koffieochtenden. In de maand augustus is er iedere woensdagochtend jeu de boules van 10.00 tot 12.00 uur. Op 5 en 19 augustus wordt er gewandeld vanaf 9.30 uur bij het MFC.

De wandelgroep houdt op 29 september een avondwandeling van ca 10 kilometer. Met koffie onderweg en het verhaal van een agrarisch echtpaar over de sanering van hun boerderij. De start is om 18.30 uur bij het MFC.

Wie het gezellig vindt om een potje jeu de boules te komen spelen kan de hele maand juli en augustus op de woensdagen terecht in het MFC te Klarenbeek. Na afloop is er altijd koffie of thee. De wandelgroep is op 5 en 19 augustus na de wandeling ook van harte welkom voor een lekker kopje koffie of thee. In de maand augustus is er geen koffieochtend.

Op woensdag 2 september is de start van het tweede seizoen van de koffieochtenden in Klarenbeek. Alle informatie is te vinden op Facebook: dorpscontactpersoon Klarenbeek.