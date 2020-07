Kindervoorstelling over je stamboom

VELP – Kinderboekenschrijfster Magali de Fremery verzorgt samen met Nicky ten Bosch op woensdag 5 augustus een voorstelling in openluchttheater De Pinkenberg in Velp. De voorstelling Stamboom is geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar.

Stamboom gaat over familie. Iedereen heeft opa en oma, die ook weer een opa en oma hadden, die ook weer grootouders hadden en ga zo maar door. Kinderen zien stukjes leven van hun voorouders voorbijkomen, wanneer zij worden meegenomen naar een andere tijd. Ook kijken ze vooruit naar de toekomst, als zij zelf opa en oma zullen zijn. Stamboom is een vrolijke en spannende reis door de tijd met veel humor en live-muziek.

De voorstelling duurt 45 minuten en wordt gespeeld zonder pauze. Bezoekers mogen zelf iets te eten en drinken meenemen. Hij begint om 14.00 uur èn om 16.00 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn dit jaar alleen online te koop via www.depinkenberg.nl.

