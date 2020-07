Kiboe Eerbeek weer open voor publiek

EERBEEK – Na een maandenlange sluiting zijn bezoekers sinds afgelopen weekend weer welkom op kinderboerderij de Kiboe in Eerbeek. Nog niet veel mensen zijn hiervan op de hoogte, het is nog rustig, maar deze jongeman bracht zondag meteen een bezoekje. Omdat hij de eerste was mocht hij, speciaal voor de foto, voor één keer met de medewerkers mee de wei in en de geitjes wat lekker hooi voeren.

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt op de Kiboe. De boerderij is omgetoverd tot een gezellige ruimte voor dagbesteding van Buytenplaats Zigtrijk. Het is de bedoeling dat er de komende tijd meer activiteiten worden georganiseerd op de Kiboe.

Foto: Han Uenk