Juf Marianne neemt afscheid van CBD de Akker

DIEREN – Vrijdag 9 juli nam juf Marianne Arendshorst afscheid van haar leerlingen en school de CBS De Akker in Dieren. Zij werkte meer dan 40 jaar in het onderwijs, waarvan de afgelopen 17 jaar op de school in Dieren. Samen met haar man Jan gaat ze genieten van haar welverdiende pensioen.

Juf Marianne heeft altijd met veel plezier voor de groep gestaan, van kleuterbouw tot groep 6. Marianne was een sportieve juf, die makkelijk kon mee praten over Ajax, Feijenoord en het schoolvoetbaltoernooi. Ze gebruikte in haar werk veel humor.

De laatste twee jaar heeft ze samen met een andere leerkracht voor een kleutergroep gestaan. Langzamerhand is het haar overtuiging geworden dat er tegenwoordig te veel tijd en energie gestoken moet worden in zaken als groepsplannen, verslagen en rapporten waarbij het kind níet centraal staat.

Vrijdag 9 juli hebben alle groepen als afscheid iets aan de juf gepresenteerd; een liedje, een sketch, een gedicht. Ze kreeg allerlei cadeautjes, tekeningen, bloemen. En om half twaalf was het tijd voor het officiële afscheid. Door een haag van kinderen en collega’s, allemaal zwaaiend met een wit zakdoekje, die het Akkerlied zongen, verliet Marianne, voor het laatst als leerkracht, het schoolplein. Daarna was er nog een gezellig samenzijn met collega’s en oud-collega’s in de Oranjerie in het Carolinapark.