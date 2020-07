Inwoners Rheden toonden hulpvaardigheid via Steunpunt Coronahulp

RHEDEN / ROZENDAAL – Als het nodig is, staan inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal voor elkaar klaar. Dat merkten de medewerkers van het tijdelijke Steunpunt Coronahulp, dat meer telefoontjes kreeg van mensen die zich aanboden om hulp te verlenen dan van hulpvragers. “En dan hebben we het nog niet over de hulp die buren en bekenden elkaar onderling al boden.”

Lidy Kelderman, coördinator van het Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT), en Ingrid Jansen, krachtcoach bij welzijnsorganisatie Incluzio, vinden het mooi om te zien hoe inwoners elkaar de laatste maanden helpen geholpen. “We zagen dat mensen meer naar elkaar omkeken”, zegt Ingrid. “Mensen waren vaker thuis en hadden meer tijd om even de boodschappen voor de buurvrouw te doen bijvoorbeeld. We hoorden dat op meerdere plekken de buurt-WhatsApp-groep werd gebruikt om te vragen wie er hulp nodig had.”

Voor mensen die niet iemand in de buurt hadden die hen kon helpen, werd medio maart in allerijl het Steunpunt Coronahulp opgericht door de gemeenten Rheden en Rozendaal, MVT, Stichting STOER, het Netwerk Informele Ondersteuning (NIO) en Incluzio. Binnen een week werd een netwerk opgezet waar mensen met vragen terecht konden voor ondersteuning. Ingrid: “Er was goed te zien dat er al een breed sociaal netwerk ligt binnen de gemeente Rheden. Organisaties wisten het steunpunt goed te vinden en maakten hun aangepaste hulp snel bekend. Denk aan het telefonisch spreekuur van Humanitas of SUN, dat extra fondsen heeft om mensen te helpen.”

Ook wie juist hulp kon verlenen, kon zich bij de vrijwilligers van MVT aanmelden. Vraag en aanbod werden aan elkaar gekoppeld. “Er werd vooral gevraagd naar iemand die even boodschappen kon doen of het voedselpakket van de Voedselbank op kon halen”, weet Lidy. “Omdat het uitgiftepunt in Velp dicht is, moeten mensen nu naar Arnhem. Lang niet iedereen heeft vervoer. Dus nu rijden er elke week twee mensen naar Arnhem om de pakketten op te halen. En zij blijven dit ook doen tot de locatie in Velp weer open gaat in september. “

In de laatste weken kwamen er meer vragen voor hulp in de tuin en verzoekjes voor vervoer. De PlusBus bood nog beperkte dienstverlening en de bezoeken aan arts en pedicure kwamen langzaam weer op gang.

Het Steunpunt Coronahulp hielp vooral op praktisch gebied, maar een telefoontje bleek voor velen ook een fijne afleiding. “Mensen belden regelmatig met een praktische vraag, maar hadden het duidelijk nodig om ook even hun hart te luchten”, zegt Lidy. “Ook daar namen we de tijd voor.”

Ingrid en Lidy zijn verrast over het grote aantal mensen dat zich heeft aangemeld om een ander te helpen. “Deels waren dat mensen die hun gebruikelijke vrijwilligerswerk bij diverse organisaties niet konden uitvoeren, maar er waren ook veel mensen bij die nu niet konden werken of om een andere reden meer tijd hadden. We hopen dat deze laatste groep heeft ervaren hoe leuk deze persoonlijke hulp is en dat zij dit willen blijven doen”, zegt Ingrid.

Lidy geeft een mooi voorbeeld van een jonge vrouw die tijdelijk niet kon werken – haar restaurant moest de deuren sluiten. “Zij is wekelijks gaan wandelen met een wat eenzame oudere dame. Ze heeft al aangegeven dat zij dit blijft doen, ook nu ze weer aan het werk kan.”

De organisaties die samen het Steunpunt vormden, hebben alle hulpaanbieders bedankt met een kaartje en hen telefonisch benaderd, ook de mensen die uiteindelijk niemand hebben kunnen helpen. “We hebben iedereen gesproken, uitgelegd dat er meer aanbod van hulpvragen waren en gevraagd of ze willen nadenken over vrijwilligerswerk”, zegt Ingrid. “Ik hoop dat mensen het volhouden om naar elkaar om te blijven kijken. Dat is dan een positief resultaat van de situatie.”

Nu mensen voorzichtig aan steeds meer zelf kunnen en durven, wordt het Steunpunt Coronahulp opgeheven. Dat wil niet zeggen dat de deelnemende organisaties hun hulp niet meer aanbieden. “De MVT pakt haar gebruikelijke taken weer op en is op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur bereikbaar”, zegt Lidy. “We kunnen mensen met vragen helpen of doorverwijzen naar de juiste organisatie. Wij hebben elkaar de laatste maanden ook goed leren kennen, onze samenwerking is er alleen maar beter op geworden, zodat we mensen nóg beter kunnen ondersteunen.” Het MVT is bereikbaar via tel. 026 – 3707070.

Foto: Ingrid Jansen (links) van Incluzio en Lidy Kelderman van MVT kijken tevreden terug op het in allerijl opgezette Steunpunt Coronahulp